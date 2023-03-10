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09:05, 10 марта 2023Ценности

Блогерша увеличила губы и осталась с «усами» на лице

Блогерша Мелисса Керман вколола в губы филлеры и осталась с «усами» на лице

Фото: @mk_who

Блогерша Мелисса Керман из США показала неожиданные последствия увеличения губ. Соответствующие кадры она разместила в своем TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом mk_who, чей блог насчитывает 76,9 тысячи подписчиков, призналась, что после проведения косметической процедуры над ее верхней губой появилась выпуклость. По словам юзерши, часть введенного под кожу средства вытекла, вследствие чего образовалась падающая на кожу тень. «Теперь я словно осталась с усами на лице», — посетовала Керман.

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Зрители решили поддержать американку в комментариях под публикацией. «Мне, на самом деле, нравится внешний вид», «У меня был похожий опыт, когда я вколола филлеры», «Просто снимайте себя под другим углом», — написали они.

В январе ирландская блогерша Виолетта Бела также показала неожиданные последствия коррекции формы губ. На опубликованных кадрах девушка предстала перед подписчиками с приложенным к лицу пакетом льда. В ролике было видно, что губы героини материала стали чересчур большими.

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Екатерина Ештокина
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