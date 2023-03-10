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21:17, 10 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об успешном отражении атаки ВСУ под Кременной

Бывший посол ЛНР в Москве Мирошник заявил об отражении атаки ВСУ под Кременной

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале рассказал, что российские военные смогли отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременной в ЛНР. Также, по его словам, российские солдаты успешно наступают в районе села Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).

«На кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения вооруженных формирований Украины предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что у противника не хватило сил для того, чтобы прорвать оборону российских сил, в связи с чем они подтянули подкрепления, которые были уничтожены российской артиллерией, после чего враг отошел на исходные позиции.

Он добавил, что в лесу под Серебрянкой отряды российских военных смогли предпринять ряд успешных действий, в связи с чем под их контролем оказались три опорных пункта ВСУ.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что пока не видел на передовой танки Leopard. Он предположил, что эти танки будут участвовать в боях на передовой уже в обозримом будущем. Он не исключил, что эти бронированные боевые машины могут использоваться ВСУ при нанесении контрудара для разблокирования города Артемовск (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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