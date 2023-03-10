Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:09, 10 марта 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку

ДНР в СЦКК: Украина обстреляла Киевский район Донецка и Макеевку «натовскими» снарядами

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об обстреле Киевского района Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска за минуту выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров из населенного пункта Ласточкино в сторону Донецка, а также два снаряда из Орловки по Червоногвардейскому району в Макеевке.

9 марта ВСУ обстреляли российский приграничный город Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет. При этом один из снарядов не взорвался и пробил стену в частном жилом доме. Из иных разрушений зафиксированы повреждения забора и выбитые стекла.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Вучич допустил попадание сербского оружия в зону конфликта
Женщина полезла в кладовку за рождественскими украшениями и нашла мертвого мужа
В Британии указали на удар Польши по Зеленскому
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии
Каждый второй житель планеты предрек доллару потерю лидерства
Суд отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о ее трансгендерности
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
76-летняя актриса появилась на публике в прозрачной юбке
В России предложили декриминализировать картельные сговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.