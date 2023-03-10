ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку

ДНР в СЦКК: Украина обстреляла Киевский район Донецка и Макеевку «натовскими» снарядами

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об обстреле Киевского района Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска за минуту выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров из населенного пункта Ласточкино в сторону Донецка, а также два снаряда из Орловки по Червоногвардейскому району в Макеевке.

9 марта ВСУ обстреляли российский приграничный город Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет. При этом один из снарядов не взорвался и пробил стену в частном жилом доме. Из иных разрушений зафиксированы повреждения забора и выбитые стекла.