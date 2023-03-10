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08:31, 10 марта 2023Мир

Бывший посол США в Москве назвал положительный для России фактор СВО

Newsweek: экс-посол США в России Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина не хочет долгих боевых действий из-за опасений в достаточных мобилизационных ресурсах и риску, что Запад может потерять интерес в поддержке Киева в ближайшем будущем. О положительном для России факторе заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол, сообщает Newsweek

«Украинцы не верят, что время работает не в их пользу. Они не хотят долгой войны, потому что не уверены, что смогут выдержать долгую войну — во-первых, потому что у них закончатся солдаты, а во-вторых, они опасаются, что [в скором будущем] у них не останется поддержки со стороны Запада», — высказался посол, заявив о необходимости увеличения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Бывший посол также поведал, что события последних месяцев заставляют его нервничать по поводу способности украинцев обороняться от российского наступления.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшее время может перейти под полный контроль России. «Мы не можем исключить, что Бахмут падет в течение ближайших дней», — сказал он. При этом, по мнению генсека альянса, это вряд ли станет переломным моментом в боевых действиях, но подтверждает необходимость продолжения поставок оружия Украине.

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Виктория Кондратьева
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