Бывшая порноактриса пожаловалась на отношение мужчин к ней

Бывшая порноактриса Билли Бивер пожаловалась на несерьезное отношение мужчин к ней

Бывшая порноактриса Билли Бивер (Billie Beever) раскрыла влияние профессии на ее жизнь. В своем аккаунте в TikTok она пожаловалась на несерьезное отношение мужчин к ней из-за ее деятельности в прошлом.

«Я только что узнала одну очевидную причину того, почему мужчины не хотят отношений со мной», — рассказала экс-порнозвезда.

По ее словам, ее знакомые мужского пола уважают ее, заботятся о ней и говорят, что она отличная мать, но не хотят серьезных отношений с ней. «При этом они все хотят переспать со мной», — добавила она.

Бивер считает, что мужчины не хотят вступать в отношения с ней из-за того, что она работала в секс-индустрии. «У всех есть прошлое — свое я просто снимала на камеру. Это делает меня непригодной для отношений?» — высказалась порноактриса, добавив, что не считает свое прошлое проблемой для серьезных отношений.

Ранее экс-порноактриса Лейси Амор также пожаловалась на то, что из-за профессии многие люди зачастую не воспринимают ее всерьез. По словам девушки, из-за работы в порно она сталкивалась с закрытием банковских аккаунтов и получала отказы от адвокатов, которые не желали представлять ее бизнес.