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06:00, 25 января 2023Интернет и СМИ

Порноактриса назвала худшее последствие своей работы

Порноактриса Амор пожаловалась, что из-за работы окружающие не воспринимают ее всерьез

Фото: @laceyamourx

Британская порноактриса Лейси Амор (Lacey Amour) пожаловалась на то, что из-за профессии многие люди зачастую не воспринимают ее всерьез. Об этом девушка заявила в интервью North Wales Live.

Тот факт, что ее не воспринимают всерьез из-за работы в порно, Амор назвала для себя худшим последствием вовлеченности в индустрию контента для взрослых. «Я вкладываю столько же усилий в создание своего бренда, сколько и другие предприниматели, но даже чаще сталкиваюсь с проблемами из-за природы моего бизнеса и того, что другие индустрии не относятся ко мне как к профессионалу», — посетовала она.

По словам девушки, из-за работы в порно она сталкивалась с закрытием банковских аккаунтов и получала отказы от адвокатов, которые не желали представлять ее бизнес, боясь проблем с репутацией. «Бывало, что арендодатели были более чем готовы предоставить мне офисное помещение, пока не узнавали, что я работаю в сфере контента для взрослых. После этого они резко отказывали в возможности арендовать место. Бренды отказывались работать со мной из-за моего рода деятельности (...)», — поделилась Амор. Девушка также заявила, что окружающие постоянно смотрят на нее свысока и критикуют.

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Вместе с тем, как заявила порноактриса, такая работа предоставила ей свободу — как в отношении распределения времени, так и финансовую. Кроме того, Амор подчеркнула, что съемки в порно помогли ей познакомиться с людьми, которых она теперь считает своей семьей.

Ранее порнозвезда Дженна Старр рассказала об отношениях с родственниками. Она заявила, что члены семьи уважают ее, так как она стала финансово обеспеченной и достигла успеха в своих начинаниях.

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Олег Давыдов
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