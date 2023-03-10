Названы районы Москвы с наибольшим предложением жилья в новостройках

Est-a-Tet: лидером по объему предложения новостроек в Москве стал район Раменки

По итогам февраля 2023 года лидером по предложению жилья в новостройках оказался московский район Раменки — там на продажу выставлено 189,8 тысячи квадратных метров (2,44 тысячи лотов). Локации Старой Москвы с наибольшей экспозицией на первичном рынке назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по этому показателю занимает Даниловский район — там представлены 170,8 тысячи квадратных метров (2,44 тысячи лотов). Третья позиция у района Хорошево-Мневники — 123,3 тысячи «квадратов» (1,66 тысячи лотов).

В топ-пять также вошли районы Очаково-Матвеевское (109,3 тысячи «квадратов» и 2,65 тысячи лотов) и Покровское-Стрешнево (99,8 тысячи «квадратов» и 1,76 тысячи лотов).

«Лидерство в рейтинге района Раменки объясняется тем, что в локации реализуется 15 жилых комплексов. Благодаря этому объем предложения вырос на 50 процентов — как за счет выхода в реализацию новых проектов, так и за счет выхода новых очередей в уже строящихся ЖК. То же самое можно сказать и о районах Даниловский и Хорошево-Мнвники, где реализуются 13 и 11 жилых комплексов соответственно», — пояснил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Ранее эксперты сервиса bnMAP.pro назвали районы Москвы, где больше всего квартир в новостройках комфорт-класса. Лидером рейтинга оказался Молжаниновский район — там экспонируются более 1,7 тысячи лотов в этом ценовом сегменте. Специалисты также отметили район Очаково-Матвеевское с показателем в 1,6 тысячи лотов. Топ-3 списка замкнуло Западное Дегунино, где выставлено на продажу 1,3 тысячи квартир.