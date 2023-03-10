Джон Кирби заявил, что США не увидели военной угрозы Молдавии от России

Власти США не увидели признаков подготовки нападения России на Молдавию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, его слова передает Reuters.

Чиновник рассказал, что Вашингтон не видит немедленной военной угрозы Кишиневу от Москвы. При этом он обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его мнению, Москва стремится ослабить страну, спровоцировать восстание и установить более пророссийское правительство.

Накануне в Молдавии начались обыски по делу об организации массовых беспорядков. Они проходят накануне акции протеста оппозиции страны, которая запланирована на 12 марта. До этого вице-председатель оппозиционной партии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что политическая сила намерена добиться отставки властей страны.

