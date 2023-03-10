Молдавская полиция начала обыски по делу о беспорядках

Полиция Молдавии сообщила о проведении обысков по делу об организации массовых беспорядков

В Молдавии начались обыски по делу об организации массовых беспорядков, передает ТАСС со ссылкой на Генеральный комиссариат полиции республики. Обыски происходят накануне акции протеста оппозиции страны, которая запланирована на 12 марта.

«Обыски проходят в разных населенных пунктах у многих фигурантов уголовного дела, которое касается подготовки к массовым беспорядкам», — сообщили в молдавской полиции.

Ранее вице-председатель оппозиционной партии Молдавии «Шор», депутат парламента Марина Таубер заявила, что политическая сила намерена добиться отставки властей страны. По ее словам, правительство, ушедшее в отставку благодаря «Шор», не отвечало на вызовы, возникающие перед страной, а также не несло ответственность за тяжелые экономические события.