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02:47, 10 марта 2023Бывший СССР

СБУ задержала бывшего гендиректора предприятия «Антонов»

«Цензор.Нет»: СБУ задержала бывшего гендиректора предприятия «Антонов» Бычкова

Фото: РИА Новости

Бывший генеральный директор украинского государственного предприятия (ГП) «Антонов» Сергей Бычков задержан Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинское издание «Цензор.Нет» в Telegram-канале.

Кроме того, служба задержала начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. Они были заключены под стражу на два месяца.

По версии следствия, в январе-феврале прошлого года обвиняемые не раз отказывали Национальной гвардии в сооружении инженерно-фортификационных построек в аэропорту Гостомель, что привело к захвату и уничтожению имущества «Антонова», в том числе крупнейшего в мире грузового самолета Ан-125 «Мрия».

27 февраля 2022 года стало известно, что украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. В концерне «Укроборонпром» отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно 3 миллиарда долларов и более пяти лет.

Марина Совина
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