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12:01, 10 марта 2023Россия

В Москве перед сносом дома за заваренной дверью нашли два мумифицированных тела

«МК»: в Москве перед сносом дома за заваренной дверью нашли мумии матери и дочери

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом дома в одной из квартир нашли мумии двух человек. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» («МК»).

По данным издания, тела двух человек нашли во время проведения работ по подготовке к сносу — дверь в квартиру, где находились погибшие, была заварена. Предварительно, умерли женщина 85 лет и ее дочь 58 лет.

Погибшие лежали на кроватях. Установлено, что мать и дочь погибли в августе 2022 года. Следователи выясняют, почему россиянки скончались.

Ранее в отеле Vertical Boutique в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины в нижнем белье. Оно находилось на кровати — погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.

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Анастасия Шейкина
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