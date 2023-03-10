В Москве перед сносом дома за заваренной дверью нашли два мумифицированных тела

«МК»: в Москве перед сносом дома за заваренной дверью нашли мумии матери и дочери

В поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом дома в одной из квартир нашли мумии двух человек. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» («МК»).

По данным издания, тела двух человек нашли во время проведения работ по подготовке к сносу — дверь в квартиру, где находились погибшие, была заварена. Предварительно, умерли женщина 85 лет и ее дочь 58 лет.

Погибшие лежали на кроватях. Установлено, что мать и дочь погибли в августе 2022 года. Следователи выясняют, почему россиянки скончались.

Ранее в отеле Vertical Boutique в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины в нижнем белье. Оно находилось на кровати — погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени.