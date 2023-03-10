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05:30, 10 марта 2023Путешествия

Часто путешествующий россиянин назвал три самые неискренние нации

Блогер «Дзен» Алексей Кутовой назвал американцев, англичан и канадцев самыми неискренними

Фото: UAV 4 / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник и блогер Алексей Кутовой, часто путешествующий за рубежом, рассказал, туристов из каких стран он считает самыми неискренними в общении. Этим он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что, перемещаясь по разным городам и останавливаясь в хостелах, он каждый день знакомится с путешественниками из разных стран. С некоторыми из них у него случаются «очень глубокие разговоры» о смысле жизни, культурных различиях и отношениях.

«Так вот, если с туристами из Голландии, Германии, Франции, Испании, Италии (может быть, с кем-то еще) я могу обсудить интересные темы, то с англичанами, американцами и канадцами — это редкость. Все они будто из одной страны. Есть предположение, что австралийцы тоже похожи», — назвал три самых неискренних нации тревел-блогер.

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По его мнению, у путешественников из Великобритании, США и Канады одна культура, которая стирает национальную идентичность и, более того, делает невозможными глубокие беседы по душам. Россиянин считает, что жители этих стран «будто запуганные» и не умеют говорить прямо о религии, расовых различиях и политике.

«Есть чувство, что они полностью выдрессированы чрезмерной толерантностью, которая не дает им быть честными даже в своих собственных мыслях, не говоря уже о том, чтобы их высказывать вслух», — заключил автор блога.

В феврале российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла удивляющие китайцев причуды русских. По ее словам, китайцев удивляет, когда россияне носят тапочки в доме, а также русская традиция «посидеть на дорожку».

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Дарья Рыбак
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