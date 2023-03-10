Полянский предостерег страны НАТО от поставок самолетов Украине

Полянский: поставка самолетов Украине будет означать прямую вовлеченность НАТО в конфликт

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Dive.

«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие. Так что очень много вопросов и слишком мало мышления со стороны Запада», — сказал он.

Полянский также считает, что поставки танков украинской стороне ничего не изменят на поле боя. По его словам, Киев был бы очень заинтересован в прямом вовлечении стран Североатлантического альянса в конфликт, так как «это единственный шанс выжить для режима [президенты Украины Владимира] Зеленского».

Дипломат также заявил, что ряд американский и европейских политиков призывают послать западных военных на Украину. «Вы понимаете, что это означает начало третьей мировой войны, потому что мы говорим о попытке победить ядерную державу», — отметил он.

Ранее Полянский заверил, что у Москвы нет намерений относительно применения ядерного оружия против Вооруженных сил Украины. «В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что Россия может применить данный вид вооружения лишь в случае наличия угрозы существованию страны.