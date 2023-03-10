Синоптик предупредил о январских морозах в Москве в выходные

Синоптик Вильфанд предупредил о 19-градусных морозах в Москве и Подмосковье в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» предупредил, что в ночь на 11 марта в Москве и Подмосковье прогнозируются январские морозы.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до значений от минус 11 до минус 13 градусов, в Московской области — до минус 15 градусов, а на ее отдельных территориях — до минус 19 градусов.

Однако уже в воскресенье, 12 марта, ожидается потепление до плюс шести градусов, отметил синоптик. К концу дня температура составит от нуля до минус двух градусов, а в Московской области — до минус одного.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в четырех регионах России. В Мурманской и Томской областях, а также в Карелии на Таймыре ожидаются морозы до 20-26 градусов.