Артемий Лебедев назвал недостаток СССР

Блогер Артемий Лебедев назвал дефицит товаров недостатком СССР

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что недостатком СССР являлся товарный дефицит. Такое мнение он выразил в интервью блогеру Стасу Васильеву, видео доступно на Rutube.

Лебедев отметил, что ему нравится социалистическая идея, однако не нравится то, как ее реализовали в Советском Союзе. «Главная же проблема была в том, как начали распределять ресурсы. (...) У тебя вдруг в продаже перестают оказываться вещи, которые люди хотят покупать, у тебя ничего нет, промышленность делает говно», — возмутился блогер.

Помимо того, по словам Лебедева, ему не нравилось, что в Советском Союзе критиковали деньги и идею потребления. Сам же дизайнер назвал потребление движущим фактором мирового прогресса. «Надо потреблять. Надо производить и потреблять, это человеческая деятельность», — подчеркнул блогер.

Ранее Артемий Лебедев также рассказал о преимуществе России перед другими странами. Он заявил, что в РФ, в отличие от многих других стран мира, недорогой и качественный интернет.