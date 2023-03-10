Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Минобороны Норвегии сообщило, что передаст Украине две системы ПВО NASAMS и обучит работе

Норвегия передаст Украины две единицы систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и обучит украинских военнослужащих работе с ними и обслуживанию, об этом сообщило министерство обороны страны.

«При сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две установки NASAMS. Они поступят в дополнение к двум установкам, которые США передали прошлой осенью», — указали в ведомстве.

Страна анонсировала передачу систем ПВО на фоне поездки министра обороны Бьорна Арильда Грама в Киев.

В конце января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker, восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны NASAMS, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

