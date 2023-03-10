Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 10 марта 2023Мир

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Минобороны Норвегии сообщило, что передаст Украине две системы ПВО NASAMS и обучит работе

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Норвегия передаст Украины две единицы систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и обучит украинских военнослужащих работе с ними и обслуживанию, об этом сообщило министерство обороны страны.

«При сотрудничестве с США Норвегия предоставит Украине две установки NASAMS. Они поступят в дополнение к двум установкам, которые США передали прошлой осенью», — указали в ведомстве.

Страна анонсировала передачу систем ПВО на фоне поездки министра обороны Бьорна Арильда Грама в Киев.

В конце января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker, восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны NASAMS, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении призыва по мобилизации
Известный стилист рассекретил важный тренд этой весны
Стало известно о страхе украинских беженцев перед мобилизацией подростков
Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS
МИД Южной Осетии заявил об опасности событий в Грузии для Закавказья
Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии обучение украинских пилотов
МИД назвал целью ЕС препятствование экспорту российского зерна
Немецкий журналист рассказал о поддержке России в Артемовске
МИД Британии сделал заявление из-за ракетных пусков КНДР
Минюст внес в список иноагентов политика Гудкова и экономиста Гуриева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.