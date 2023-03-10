Цветовод подсказала правила ухода за домашними орхидеями

Цветовод Бишоп: чтобы орхидеи хорошо росли дома, их нужно убрать от прямого света

Британский цветовод Клэр Бишоп подсказала, что делать, чтобы орхидеи хорошо росли дома. О правилах ухода за цветами она рассказала в беседе с Express.

По словам Бишоп, домашние орхидеи будут здоровыми и красивыми, если будут получать не слишком много и не слишком мало света. Она уточнила, что прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев.

«Орхидеи нужно убрать в освещенное, но не прямым светом место, и поддерживать их корни в хорошем состоянии (не слишком влажном, не слишком сухом) — путь к успеху в случае с этими цветами», — сказала она.

Бишоп посоветовала поливать орхидеи только когда высыхает выбранная для них горшечная смесь, которая должна быть пористой и защищать корни от чрезмерного перепутывания. Добавлять подкормку цветовод рекомендовала с марта по сентябрь, а температуру в помещении с орхидеями поддерживать выше 16 градусов по Цельсию.

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