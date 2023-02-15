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12:51, 15 февраля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о посадках в феврале

Дачный эксперт Юлия Мешалкина посоветовала высаживать в феврале рассаду перцев и томатов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В феврале высаживают рассаду позднеспелых сортов томатов, перцев и баклажанов. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

«Для посадки во второй половине февраля подходят некоторые сорта томатов и перцев. Их вегетативный срок должен составлять 100-110 и более дней. Также в конце зимы сажают баклажаны, так как все их сорта имеют большой вегетативный срок», — рассказала россиянам Мешалкина.

В феврале многие дачники сажают семена клубники и земляники, и в мае растения можно пересаживать в открытый грунт. Также можно посадить семена цветов: бегонии, глоксинии, петунии, анютиных глазок, посоветовала собеседница «Ленты.ру».

Жителям средней полосы России сажать рассаду в феврале можно, только если на участке есть теплица. Вероятно, ранней весной рассаду в открытый грунт высадить не получится — не позволит среднесуточная температура. В итоге рассада перерастет и ослабнет. На севере от идеи посадки рассады в феврале стоит отказаться, если, конечно, в наличии нет теплицы с отоплением

Юлия Мешалкинаэксперт направления «Дача»

Основных правил ухода за февральской рассадой три, добавила эксперт. Первое: рассаду обязательно нужно досвечивать с помощью фитоламп. Естественного солнечного света в это время года для нее мало. Если отказаться от досвечивания, растения начнут вытягиваться, перерастать, болеть, а летом не смогут дать хороший урожай.

12-18часов

должен составлять световой день (солнце и фитолампы) для выращивания крепкой рассады

Второе правило: особое внимание нужно уделить качеству грунта. Февральская рассада в этом плане капризна. В идеале грунт нужно обеззаразить — прокалить или «пролить» специальными химическими средствами. Сажать семена можно только в грунт комнатной температуры.

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«Третье правило: внимательно относитесь к поливу. Это палка о двух концах: с одной стороны, нельзя переливать, с другой — для растений очень опасно пересыхание. Уровень увлажненности грунта нужно будет проверять регулярно», — обратила внимание Мешалкина.

Чаще всего рассаду размещают на подоконнике, так можно максимально задействовать естественное освещение. При этом подоконник лучше хотя бы минимально утеплить, например, застелить пенопластом. Это защитит нежные корни рассады от переохлаждения, говорит эксперт.

Стеллаж для рассады удобен тем, что растения находятся в одном месте и за ними проще ухаживать. К тому же можно выбрать самое безопасное в плане сквозняков место в квартире. Однако есть и минусы. Главный — необходимость регулярного использования фитоламп

Юлия Мешалкинаэксперт направления «Дача»

Рядом с рассадой необходимо держать термометр. Идеальная температура для каждого растения своя. Например, для рассады томатов, перцев и баклажанов, которую обычно и выращивают в феврале, температура днем должна составлять около 20-22 °С, а ночью — около 10-16 °С, заключила Мешалкина.

Ранее натуралист и телеведущий Александр Хабургаев рассказал, как сделать здоровый грунт для рассады самостоятельно. Он посоветовал заготавливать почву с осени.

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Вера Владзиевская
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