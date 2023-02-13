Назван способ сделать здоровый грунт для рассады

Натуралист Александр Хабургаев посоветовал делать здоровый грунт для рассады из торфа

Делать самим грунт для рассады — просто и экономично, считает натуралист, ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ сделать здоровый грунт для разных культур.

«Делать грунт самому — здравая идея, потому что в магазинах часто продают некачественный грунт, — пояснил Хабургаев. — Если вы хотите заниматься этим каждый год, то грунт нужно готовить с осени — из перегноя, листовой и дерновой земли».

Весной же грунт можно сделать из торфа. Торф — это стерильная среда, в нем нет заразы и спор болезнетворных грибов, посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Торф кислый и его необходимо раскислить доломитовой мукой. Добавьте в торф немного заранее прокаленного песка и золы. Она содержит калий, железо, серу, бор, марганец и другие микроэлементы, полезные для растений Александр Хабургаев натуралист

Если у садовода есть время и желание, можно приготовить разный грунт для каждой культуры, добавил натуралист. Так, томаты любят грунт с органикой, азотом и калием. Его готовят из смеси торфа, перегноя и дерновой земли в пропорциях 2: 1: 1. Огурцы быстро взойдут в грунте из компоста, вермикулита, листовой и дерновой земли (3: 1: 3: 3), а перец даст отличные всходы в грунте из торфа, песка и земли (2: 1: 1), рассказал Хабургаев.

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