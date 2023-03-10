Американский посол призвал премьера Венгрии отвернуться от России

Американский посол призвал премьера Венгрии Орбана отвернуться от России

Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами. Об этом сообщает Bloomberg.

«Венгрия подошла к важному моменту в определении своего будущего пути. Поскольку по соседству бушует неоправданная война России, настало время для укрепления отношений между Венгрией и ее трансатлантическими союзниками и партнерами», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт не верит в скорое восстановление экономических связей Европейского союза (ЕС) и России. Премьер обратил внимание, что изменения в Европе связаны с восприятием Украины как будущего члена Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что до конфликта на Украине «такая идея могла бы показаться абсурдной, но теперь это произошло».