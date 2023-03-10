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09:35, 10 марта 2023Мир

В Британии сообщили о передаче Украине первых западных систем ПВО Patriot

FT: Запад уже передал Украине одну из двух систем ПВО Patriot, но ВСУ ее не эксплуатируют

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев уже получил одну из двух западных систем ПВО Patriot, ранее обещанных США и Германией, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали эксплуатировать эту пусковую установку. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

Также ожидается, что в скором времени представители стран Запада передадут еще несколько единиц ПВО Patriot из Нидерландов. Издание отмечает, что Киеву «по-прежнему не хватает зенитных средств "земля-воздух" для перехвата быстро движущихся российских баллистических ракет».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что одна батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не поможет Украине, так как бесполезна против российских крылатых ракет. Он отметил, что возможности Украины по борьбе с гиперзвуковыми ракетами ограничены.

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Виктория Кондратьева
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