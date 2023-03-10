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20:40, 10 марта 2023Ценности

Модель Перминова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте

Модель Елена Перминова появилась на публике в мини-платье бренда Belik с глубоким декольте

Фото: @krissnegireva / @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова появилась на публике в откровенной одежде. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость снялась в корсетном мини-платье черного цвета с глубоким V-образным декольте. Известно, что наряд манекенщицы представлен в ассортименте бренда Belik. В качестве обуви блогерша выбрала туфли на высоком каблуке в тон образа, а от аксессуаров отказалась. При этом волосы она собрала в гладкий пучок, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

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Подписчики восхитились внешним видом Перминовой в комментариях под постом, который набрал 69 тысяч лайков. «Красотка», «Вы идеальны», «Идеальная фигура», «И это мама четырех детей. Лена, вы невероятно хороша», «Шикарные ноги», «Какая женщина», «Просто статуэтка», — высказывались поклонники.

В январе Елена Перминова показала несовершенства тела на фотографии в откровенном образе. На размещенных кадрах модель была запечатлена в купальнике желтого цвета, бежевой панаме и сланцах в тон пляжного наряда. При этом на ее ноге были видны растяжки и целлюлит.

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Карина Черных
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