В российской школе первоклассник сходил на перемену и умер

Первоклассник сходил на перемену и умер в школе в Великом Новгороде

Первоклассник умер в одной из школ в Великом Новгороде. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Новгородской области.

Смерть ребенка наступила в пятницу, 10 марта. По данным следователей, ребенок почувствовал себя плохо после того, как сходил на перемену.

Причина смерти школьника не уточняется. Следователи изучают место трагедии и опрашивают работников школы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шестилетний мальчик умер в детском саду. ЧП случилось утром 15 февраля во время урока физкультуры. В том же месяце в московском детсаду трехлетний ребенок захлебнулся рвотными массами и умер от асфиксии.