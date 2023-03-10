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21:09, 10 марта 2023Среда обитания

Известный актер предложил пожить в своем пентхаусе в США

Актер Пит Дэвидсон выставил в аренду пентхаус в Нью-Йорке за $30 тысяч в месяц

Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

Американский актер и комик Пит Дэвидсон, известный по участию в комедийном шоу Saturday Night Live, предложил пожить в своем пентхаусе в США. Он выставил объект в аренду за 30 тысяч долларов в месяц (2,2 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Пентхаус располагается на верхнем этаже четырехэтажного здания в нью-йоркском боро Бруклине. Площадь жилья составляет 418 квадратных метров, внутри него четыре спальни и три ванные. Интерьер оформлен в минималистичном стиле, среди отличий: светлые тона и большое количество окон.

Попасть в пентхаус можно на личном лифте. К жилью также прилагаются одноместный гараж, терраса на крыше и приватный сад с открытой кухней.

В декабре 2022 года Дэвидсон решил избавиться от другой недвижимости в Нью-Йорке. Актер выставил ан продажу квартиру в районе боро Статен-Айленд, запросив за нее 1,3 миллиона долларов. Речь идет о жилье площадью 148 квадратных метров, в котором имеются две спальни и три ванные комнаты. Пит приобрел объект в 2020 году за 1,2 миллиона долларов.

Александра Качан
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