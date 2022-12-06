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12:00, 6 декабря 2022Среда обитания

Пит Дэвидсон решил избавиться от своей квартиры в Нью-Йорке

Актер Пит Дэвидсон решил продать квартиру в нью-йоркском боро Статен-Айленд

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Американский актер и комик Пит Дэвидсон решил избавиться от своей квартиры, которая находится в нью-йоркском боро Статен-Айленд. Он попросил за объект более миллиона долларов, сообщает New York Post.

Апартаменты поступят в продажу 10 декабря. Дэвидсон приобрел объект в декабре 2020 года за 1,2 миллиона долларов. За два года актер успел провести в доме ремонт. Теперь он планирует продать его за 1,3 миллиона долларов (более 81,6 миллиона рублей).

В квартире площадью почти 148 квадратных метров есть две спальни и три ванные комнаты, а также кухня, гостиная и балкон. Интерьер выполнен в светлых тонах с ярким акцентом в виде синего дивана. Из комнат открывается панорамный вид на Нью-Йорк.

Ранее от своего жилья в Нью-Йорке избавилась американская актриса Ванесса Хадженс. Она приобрела ее весной 2018 года, а продала в сентябре 2022-го за 975 тысяч. Речь шла о квартире на четвертом этаже дома в бруклинском районе Уильямсберге.

Нина Ташевская
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