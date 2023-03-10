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19:01, 10 марта 2023Россия

Россиянин жестоко избил незнакомца из-за пива и наступил ему на лицо

Житель Калининграда избил незнакомца из-за распития пива и наступил ему на лицо

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Житель Калининграда жестоко избил незнакомца из-за распития пива на улице и наступил ему на лицо. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

Конфликт произошел в конце февраля на улице Карташова. Два местных жителя встретили у магазина 27-летнего мужчину, который пил пиво из пластиковой бутылки. Из-за этого один из них начал высказывать ему претензии, а затем ударил мужчину рукой по лицу. Когда потерпевший упал на землю, россиянин продолжил избиение и несколько раз с силой наступил ему на лицо.

Мужчину госпитализировали. Сотрудники полиции установили местонахождение инициатора драки, им оказался 19-летний местный житель, который ранее был судим. В отношении подозреваемого возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что житель Каспийска напал на водителя скорой помощи из-за того, что тот грыз семечки и мусорил шелухой. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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Варвара Родикова
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