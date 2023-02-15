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10:26, 15 февраля 2023Россия

Россиянин избил водителя скорой помощи из-за семечек

В Каспийске мужчина избил водителя скорой помощи, который грыз семечки и мусорил

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Каспийске (Республика Дагестан) местный житель из-за семечек напал на водителя скорой помощи, который приехал на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, 58-летний водитель скорой помощи грыз семечки и мусорил шелухой, пока ждал бригаду врачей, оказывающих помощь пациенту на дому. Местному жителю не понравилось, что мужчина оставляет шелуху — он избил водителя, когда тот в ответ на просьбу прекратить мусорить нахамил и продолжил есть семечки.

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В результате сотрудника бригады скорой помощи доставили в больницу — врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сотрудники полиции обходят квартиры и ищут подозреваемого.

Это далеко не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В августе в Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения. До этого в Липецке врачей скорой помощи избили два пьяных россиянина — это произошло после того, как один из них за рулем иномарки отказался пропускать машину скорой помощи.

Похожий случай произошел в Уфе, где пьяный пациент избил прибывших на вызов врачей скорой помощи. Он сломал руку врачу-токсикологу и сильно избил ее коллегу врача-реаниматолога скорой помощи, пытавшегося его остановить.

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Анастасия Шейкина
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