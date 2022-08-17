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В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей

Житель подмосковной Балашихи ворвался в больницу и избил трех врачей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель подмосковной Балашихи ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 16 августа в медучреждении на шоссе Энтузиастов. Злоумышленника уже нашли. «Им оказался местный житель 1987 года рождения», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде. О характере нанесенных врачам травм и причинах нападения не сообщается.

В начале августа в Воронежской области пьяный 20-летний молодой человек устроил дебош в больнице и ударил полицейского по лицу.

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Евгения Куликова
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