В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей

Житель подмосковной Балашихи ворвался в больницу и избил трех врачей

Житель подмосковной Балашихи ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 16 августа в медучреждении на шоссе Энтузиастов. Злоумышленника уже нашли. «Им оказался местный житель 1987 года рождения», — уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде. О характере нанесенных врачам травм и причинах нападения не сообщается.

В начале августа в Воронежской области пьяный 20-летний молодой человек устроил дебош в больнице и ударил полицейского по лицу.