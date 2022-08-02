Россиянин устроил дебош и напал на полицейского в больнице

Под Воронежем местный житель устроил дебош в больнице и ударил полицейского по лицу

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело после нападения 20-летнего местного жителя на 25-летнего полицейского. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 28 июня в полицию позвонили из больницы под Воронежем. Там рассказали о неадекватном поведении пьяного дебошира. Один из прибывших на место оперативников потребовал от молодого человека прекратить нарушать порядок, но в ответ тот ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Силовики осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшего. Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Воронеже сотрудники уголовного розыска задержали двух российских подростков, подозреваемых в осквернении могил на кладбище.