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Российских подростков задержали за осквернение могил

В Воронеже задержали двух российских подростков за осквернение могил

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронеже сотрудники уголовного розыска задержали двух российских подростков, подозреваемых в осквернении могил на кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.

По данным агентства, задержанные — местные жители 15 и 16 лет. В отношении подростков проводится процессуальная проверка.

28 июля стало известно, что в Воронеже подросток помочился на могилу, кричал одновременно с этим «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне» и снял все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. Затем он и его приятель начинали страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.

Другие кадры с кладбища, опубликованные подростком в соцсетях, демонстрировали, как он танцевал тверк на могиле ветерана. Фигурант называл себя трансгендером и, рассказывая о себе, использовал женский род. Кроме того, в своих роликах он неоднократно упоминал, что находится под воздействием психотропных препаратов.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СКР по Воронежской области организовать проверку по факту действий молодых людей, заключавшихся в надругательстве над могилами. Ход и результаты этой проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Екатерина Власова
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