Россиянки стали продавать в сети полученные на 8 Марта подарки

Россиянки начали продавать непонравившиеся подарки на 8 Марта на платформе «Авито»

Россиянки начали продавать непонравившиеся подарки на 8 Марта. На соответствующие объявления обратили внимание администраторы Telegram-канала «Новости Москвы».

Данные публикации стали появляться на платформе «Авито». Жительница Москвы выставила на продажу сумку люксового бренда Tory Burch, изготовленную из натуральной кожи теленка, за 16,3 тысячи рублей. По ее словам, имеются документы, подтверждающие подлинность изделия. «Мне подарили на 8 Марта, но не мой фасон! Не носила. Состояние отличное! Только бирки сняла», — подписала пользовательница сервиса объявление.

Кроме того, редакторы канала отметили объявление женщины, которая выставила на продажу духи Chloe nomade. В объявлении россиянка указала, что флакон получила на 8 Марта, и за объем 75 миллилитров попросила 6 тысяч рублей.

В свою очередь, мужчины после праздника также выкладывают объявления о продаже предметов роскоши, которые они приобрели в подарок своим возлюбленным. Так, один из россиян решил продать новый смартфон за 54,9 тысячи рублей. «Купил девушке на 8 Марта новый iPhone 12. Сказала, что хочет другой, подороже», — отметил он в описании к публикации.

Ранее маркетплейс «СберМегаМаркет» и исследовательская компания Tiburon Research провели опрос, в котором россиянки перечислили самые лучшие подарки на 8 Марта. Выяснилось, что 64 процента опрошенных женщин хотели бы получить в подарок цветы. Кроме того, 54 процента респонденток отметили среди приоритетных презентов деньги, а 53 процента — ювелирные украшения. Что касается косметики, парфюма и подарочных сертификатов, то их предпочли бы 46 процентов участниц опроса.