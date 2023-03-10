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10:15, 10 марта 2023Силовые структуры

Полицейские нашли издевавшегося над питбультерьером российского подростка

В Ростове-на-Дону полицейские нашли издевавшегося над питбультерьером 14-летнего подростка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону полицейские нашли 14-летнего российского подростка, который жестоко обращался со своей собакой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по Ростовской области.

Школьник признался, что издевался над питбультерьером, который живет у него с августа 2022 года, ради увеличения просмотров на YouTube. Ранее в сети появилась информация о том, что несовершеннолетний россиянин травил собаку из перцового баллончика, стирал в стиральной машине и натравливал ее на других псов.

В отношении матери подростка составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Проверка по факту жестокого обращения с животным продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске судят 19-летнего живодера, убившего кошку и снимавшего это на камеру.

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Елизавета Новикова
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