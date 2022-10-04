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Насмерть забивший молотком на камеру кошку россиянин пойдет под суд

В Новосибирске осудят 19-летнего живодера, убившего кошку и снимавшего это на камеру

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об убийстве кошки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле пьяный молодой человек пытался задушить своего питомца, бил его молотком по голове и бросал на твердую поверхность. Живодер снимал издевательства над домашней кошкой на камеру, после чего отправил запись подруге.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что в Северодвинске супругов приговорили к реальным срокам за жестокое убийство кота Кузи.

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Екатерина Власова
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