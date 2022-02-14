Живодеров из Северодвинска приговорили к реальным срокам за убийство кота

В Северодвинске супругов приговорили к реальным срокам за жестокое убийство кота Кузи. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщину осудили на 3 года и 2 месяца колонии-поселения, ее мужа — на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

По данным следствия, живодеры издевались над питомцем с 1 июля по 31 августа 2021 года. Они выкрали 14-летнего Кузю у матери мужчины и издевались над ним, снимая свои действия на видео и выкладывая ролики в социальные сети. В результате животное погибло.

Дело вызвало общественный резонанс. Зоозащитники создали петицию, которую подписали более 270 тысяч человек. Люди, несмотря на мороз, приносили к зданию суда шарики с надписью «Я\Мы Кузя» и плюшевых рыжих котов.