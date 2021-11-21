Для убийц кота из Северодвинска потребовали максимальный срок

Живодеры, убившие кота Кузю в Северодвинске, должны понести максимальное наказание. Об этом зооактивистка из Санкт-Петербурга Маргарита Фрудникова заявила в интервью телеканалу РЕН ТВ.

По ее словам, зоозащитники из нескольких российских городов уже собирают подписи для суда с требованием назначить убийцам животного максимальный срок.

Другая зоозащитница, Екатерина Богуславская, рассказала, что в Санкт-Петербурге активистам удалось собрать и отправить в Северодвинск порядка 1300 подписей неравнодушных горожан. Она отметила, что для того, чтобы расписаться под обращением, люди специально приходили после работы и даже приезжали из Ленинградской области.

«Живодеры в нашем обществе — это угроза абсолютно для всех. Среди нас такая нечисть находиться не должна, закон должен работать», — заключила Богуславская.

О жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске стало известно в начале октября. В совершении преступления подозреваются местные жители Артем Лаврентьев и Анна-Виктория Громович. Пара выкрала 14-летнего кота у матери мужчины и стала издеваться над животным, снимая свои действия на видео и выкладывая в социальные сети. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.