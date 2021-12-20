Начался суд над убийцами кота из Северодвинска

В Северодвинске в понедельник, 20 декабря, будут судить пару, которую подозревают в истязании и убийстве кота по кличке Кузя. К зданию суда пришли активисты, сообщает портал 29.ru.

Отмечается, что по желанию участников процесса корреспонденты издания не будут вести трансляцию заседания.

Люди, несмотря на мороз, приносят к суду шарики с надписью «Я\Мы Кузя» и плюшевых рыжих котов. Тот же слоган написан на футболках общественников, которые те из-за холода надели поверх курток.

Одна из активисток, имя которой не названо, рассказала, что прибыла в город из другого региона. Сначала на самолете она долетела до Архангельска, а затем доехала до Северодвинска. Зоозащитница не уверена, что сегодня суд вынесет окончательное решение по делу. При этом женщина подчеркнула важность начала судебного процесса.

Ранее активистка из Санкт-Петербурга Маргарита Фрудникова потребовала для мучителей кота максимального наказания. Зоозащитники создали петицию, которую подписали более тысячи человек.

О жестоком убийстве кота Кузи стало известно в начале октября. В совершении преступления подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и Анна-Виктория Громович. Пара выкрала питомца у матери мужчины и стала издеваться над животным, снимая свои действия на видео и выкладывая в социальные сети. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.