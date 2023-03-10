Пожар в строящемся доме под Москвой попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в строящемся доме в подмосковном поселке Развилка

На стройке в подмосковном поселке Развилка начался пожар. Произошедшее попало на видео, запись очевидцев с места опубликована в группе «Видное | Покажем все» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что черный дым окутал все строение.

Пожар начался на первом этаже строящегося многоэтажного здания. По сообщениям в соцсетях, пожарные уже прибыли на место и приступили к тушению. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 10 марта стало известно, что произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Малая Калитниковская в столице. В результате ЧП погиб один человек — его тело нашли пожарные после тушения огня.