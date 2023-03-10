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10:02, 10 марта 2023Россия

В жилом доме Москвы при пожаре погиб человек

В Москве при пожаре в жилом доме на улице Малая Калитниковская погиб человек

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Малая Калитниковская. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Надзорное ведомство уточнило, что при пожаре погиб один человек — его тело нашли пожарные после тушения огня. Предварительной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту пожара Таганская межрайонная прокуратура начала проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. С места происшествия в больницу доставили двоих пострадавших, но медикам не удалось их спасти.

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Анастасия Шейкина
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