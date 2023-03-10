Петербуржцев предупредили о погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности. Соответствующее предупреждение появилось на сайте пресс-службы администрации города.

По данным Росгидрометцентра, с 17:00 11 марта до 8:00 12 марта ожидается сильный снегопад, на улицах возможно появление обледенения.

Городские власти просят водителей по возможности не садиться за руль в связи с высоким риском ДТП. Особо осторожными призывают быть и пешеходов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды в выходные. В ночь на 11 марта ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, вероятно образование гололедицы и снежных заносов.