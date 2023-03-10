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17:51, 10 марта 2023Россия

Петербуржцев предупредили о погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень опасности. Соответствующее предупреждение появилось на сайте пресс-службы администрации города.

По данным Росгидрометцентра, с 17:00 11 марта до 8:00 12 марта ожидается сильный снегопад, на улицах возможно появление обледенения.

Городские власти просят водителей по возможности не садиться за руль в связи с высоким риском ДТП. Особо осторожными призывают быть и пешеходов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды в выходные. В ночь на 11 марта ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, вероятно образование гололедицы и снежных заносов.

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Евгения Куликова
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