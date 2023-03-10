Москвичей предупредили о метелях в грядущие выходные

Жителей Москвы предупредили о метелях и порывах ветра в грядущие выходные

Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды в грядущие выходные. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Telegram-канал столичного городского хозяйства.

В ночь на 11 марта ожидается снег и метель, а также порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, вероятно образование гололедицы, снежных заносов.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — говорится в сообщении.

В городском хозяйстве Москвы также попросили водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также быть внимательными на дорогах.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в марте пройдет несколько волн арктического вторжения. По его словам, температура воздуха в дневное и ночное время будет достигать зимних показателей.