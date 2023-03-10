Расстроенная угоном машины россиянка разгромила супермаркет и попала на видео

В Новосибирске расстроенная угоном машины женщина разгромила супермаркет и попала на видео

В Новосибирске расстроенная угоном машины женщина разгромила супермаркет и попала на видео. Кадры инцидента публикует Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По сообщению новосибирского издания, ссылающегося на рассказ сотрудника группы быстрого реагирования, россиянка узнала об угоне своей Honda Accord и таким образом выместила досаду. На кадрах видно, что в первую очередь женщина громила полки с алкоголем — она разбила не менее двадцати бутылок.

При этом, как оказалось, ее автомобиль вскоре нашелся неподалеку от места происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Похожий инцидент произошел ранее в Новгороде — там женщина устроила погром в доме дочери из-за ноутбука и сняла это на видео