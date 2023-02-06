Россиянка устроила погром в доме дочери из-за ноутбука и сняла это на видео

В Новгороде женщина топором разбила дочери окна в доме из-за пароля от ноутбука

В Нижнем Новгороде пьяная женщина устроила погром в доме дочери, так как та не сказала ей пароль от ноутбука. Видеозапись, снятую россиянкой, публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, что в доме выбиты три окна. Женщина за кадром говорит, что в случае, если дочь не пришлет ей пароль от ноутбука, она выбьет и другие окна. Устроившая погром россиянка обращается к дочери со словами «ты тупая (...)? Я тебе мама или кто?».

По данным авторов канала, женщина выбила окна топором. Ее 19-летняя дочь жила в разгромленном доме вместе с отцом. Пострадавшая девушка рассказала, что за день до случившегося мать вынесла из ее комнаты все, что купила.

Mash утверждает, что женщина, выбившая окна, — та россиянка, которая несколько дней назад переехала на машине двух мужчин и протаранила семь автомобилей. Впоследствии стало известно, что женщина тогда была пьяна и оторвала бампер у машины бывшего мужа.

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