Переехавшая мужа на машине пьяная россиянка протаранила семь автомобилей

В СК сообщили, что переехавшая мужа на машине женщина была пьяной и протаранила семь авто

Женщина, которая на машине переехала супруга и еще одного мужчину, была пьяна и протаранила еще семь автомобилей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по российскому региону.

По данным правоохранителей, сначала женщина наехала на 39-летнего мужчину, а затем избила лежащего на асфальте пострадавшего ногами. Впоследствии она села за руль и наехала еще на одного россиянина.

После случившегося у одного из мужчин оказалась сломана лодыжка. Следователи возбудили против россиянки уголовное дело по статье о покушении на убийство, проводится проверка.

О случившемся в российском городе стало известно 2 февраля. В сети появилось видео, на котором женщина переехала двух мужчин на машине, а после — протаранила один припаркованный автомобиль.