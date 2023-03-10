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09:57, 10 марта 2023Силовые структуры

Толкнувшего подростка под поезд россиянина обвинили в покушении на убийство

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро в Москве, обвинили в покушении на убийство

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве 61-летнему россиянину, толкнувшему 15-летнего подростка под поезд метро, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Также в ближайшее время суд с участием прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об аресте фигуранта.

9 марта на станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося. Выяснилось, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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Елизавета Новикова
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