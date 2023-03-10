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09:22, 10 марта 2023Наука и техника

Японские ученые получили потомство от двух самцов мышей без участия матери

The Telegraph: японские ученые получили потомство от двух самцов мышей без участия матери
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Friso Gentsch / dpa / Globallookpress.com

Ученые Осакского университета Японии смогли вывести потомство от двух самцов мышей без участия матери. Об этом сообщил профессор Кацухико Хаяси, пишет The Telegraph.

В ходе исследования ученые создали стволовую клетку из клетки кожи отца мыши, а затем удалили Y-хромосомы, отвечающие за мужские гены, и дублировали X-хромосомы, что позволило ей превратиться в яйцеклетку.

В результате 600 попыток имплантации родились семь детенышей. При этом они продолжали вести здоровый образ жизни и смогли обзавелись собственным потомством. Сообщается, что результаты исследования позволят найти путь к решению женского бесплодия.

Ранее ученые Стэнфордского университета обнаружили у мышей зеркальные нейроны, которые находятся в части мозга, являющейся «центром ярости». Эти нейроны могли активировать агрессию, но также оказались чувствительными к социализации — мыши, содержавшиеся вместе с сородичами, были менее агрессивны.

Марина Совина
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