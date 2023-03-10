Японские ученые получили потомство от двух самцов мышей без участия матери

The Telegraph: японские ученые получили потомство от двух самцов мышей без участия матери

Ученые Осакского университета Японии смогли вывести потомство от двух самцов мышей без участия матери. Об этом сообщил профессор Кацухико Хаяси, пишет The Telegraph.

В ходе исследования ученые создали стволовую клетку из клетки кожи отца мыши, а затем удалили Y-хромосомы, отвечающие за мужские гены, и дублировали X-хромосомы, что позволило ей превратиться в яйцеклетку.

В результате 600 попыток имплантации родились семь детенышей. При этом они продолжали вести здоровый образ жизни и смогли обзавелись собственным потомством. Сообщается, что результаты исследования позволят найти путь к решению женского бесплодия.

Ранее ученые Стэнфордского университета обнаружили у мышей зеркальные нейроны, которые находятся в части мозга, являющейся «центром ярости». Эти нейроны могли активировать агрессию, но также оказались чувствительными к социализации — мыши, содержавшиеся вместе с сородичами, были менее агрессивны.