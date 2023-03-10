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17:02, 10 марта 2023Россия

Омбудсмен отреагировала на ситуацию с жестоко избитым в Москве школьником

Омбудсмен Ярославская отреагировала на жестокое избиение сверстником московского школьника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ситуация с жестоко избитым сверстником московским школьником взята на контроль. Так на инцидент в школе «Новокосино» отреагировала детский омбудсмен Ольга Ярославская, ее слова приводит РИА Новости.

О драке московских школьников, закончившейся для одного из них госпитализацией с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, стало известно 10 марта.

По словам Ярославской, по факту избиения проводится служебное расследование. При этом она отметила, что жизни избитого мальчика ничто не угрожает.

Ранее отец избитого сообщал, что его сына готовят к операции. После случившегося родители намерены обратиться в правоохранительные органы.

Конфликт вспыхнул из-за оскорбления одним из школьников родителей другого. Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и жительства, а также не состоят на учете.

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Марк Леонов
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