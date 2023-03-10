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15:35, 10 марта 2023Россия

Отец избитого в московской школе подростка рассказал о его состоянии

Отец избитого в школе Москвы десятиклассника рассказал, что его сына готовят к операции

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Десятиклассника, который попал в реанимацию после драки в школе на востоке Москвы, готовят к операции. О состоянии мальчика рассказал его отец, передает РИА Новости.

«Готовят к операции, непонятно на какой срок, но его уже побрили, сейчас находится под капельницей», — рассказал отец мальчика, добавив, что он вместе с супругой намерен обратиться в правоохранительные органы после случившегося с сыном.

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17 мая 2021

О драке подростков в столичной школе «Новокосино» стало известно 10 марта. Предварительно, конфликт вспыхнул из-за оскорбления родителей, в результате одному из учеников проломили череп.

Директор образовательного учреждения впоследствии уточнил, что причиной ссоры десятиклассников стала переписка в чате. Подростков разняли учителя и другие ученики, а после вызвали скорую помощь.

Драку школьников сняли на видео. На кадрах видно, как один из подростков продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол. Инициатор потасовки наносит лежащему на полу мальчику удар по голове.

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Анастасия Шейкина
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