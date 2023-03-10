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13:59, 10 марта 2023Россия

Закончившаяся проломленным черепом драка московских школьников попала на видео

Драка учеников московской школы, в которой подростку проломили череп, попала на видео

Драка учеников московской школы, в которой подростку проломили череп, попала на видео. Кадры публикует РИА Новости.

О драке московских школьников, закончившейся для одного из них госпитализацией в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости, стало известно ранее 10 марта. Конфликт вспыхнул из-за оскорбления одним из школьников родителей другого. Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и жительства, а также не состоят на учете.

На публикуемых кадрах видно, что инициатор драки продолжает избивать сверстника даже после того, как тот упал на пол. При этом в коридоре присутствует один из педагогов, который не спешит вмешиваться в конфликт учеников.

Известно, что школа проводит внутреннее расследование этого инцидента. О проверке правоохранительных органов не сообщается.

Марк Леонов
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