Директор московской школы раскрыл подробности конфликта десятиклассников

Директор московской школы рассказал, что причиной драки десятиклассников стала переписка

Директор московской школы «Новокосино» Виктор Дьячков сообщил, что причиной ссоры десятиклассников стала переписка в чате. Подробности конфликта, в результате которого одного из подростков увезли в реанимацию, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Руководитель образовательного учреждения объяснил, что после переписки школьники вступили в словесную перепалку, которая перешла в драку. Подростков разняли учителя и другие ученики.

«Ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации», — рассказал директор, добавив, что в данный момент подросток находится в больнице.

Сотрудники учебного заведения организовали служебное расследование, с учащимися проводят профилактические мероприятия.

О драке московских школьников, в результате которой один из учеников попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, стало известно ранее 9 марта. По данным РЕН ТВ, конфликт вспыхнул из-за оскорбления родителей. Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и по месту жительства, а также не состоят на учете.

Ранее сообщалось, что в Перми подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра. Причиной конфликта стал аккумулятор для электронной сигареты.