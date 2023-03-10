Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 10 марта 2023Россия

Директор московской школы раскрыл подробности конфликта десятиклассников

Директор московской школы рассказал, что причиной драки десятиклассников стала переписка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Директор московской школы «Новокосино» Виктор Дьячков сообщил, что причиной ссоры десятиклассников стала переписка в чате. Подробности конфликта, в результате которого одного из подростков увезли в реанимацию, он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Руководитель образовательного учреждения объяснил, что после переписки школьники вступили в словесную перепалку, которая перешла в драку. Подростков разняли учителя и другие ученики.

«Ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации», — рассказал директор, добавив, что в данный момент подросток находится в больнице.

Материалы по теме:
Я у мамы хулиган Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
Я у мамы хулиганКак неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
4 марта 2017
«Мама, он меня удушил, я не могу дышать» Насилие, унижение и страх: что ждет жертв буллинга в российских школах?
«Мама, он меня удушил, я не могу дышать»Насилие, унижение и страх: что ждет жертв буллинга в российских школах?
30 августа 2022

Сотрудники учебного заведения организовали служебное расследование, с учащимися проводят профилактические мероприятия.

О драке московских школьников, в результате которой один из учеников попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, стало известно ранее 9 марта. По данным РЕН ТВ, конфликт вспыхнул из-за оскорбления родителей. Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и по месту жительства, а также не состоят на учете.

Ранее сообщалось, что в Перми подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра. Причиной конфликта стал аккумулятор для электронной сигареты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Появились подробности о насмерть замерзшем по дороге домой российском подростке
В психиатрической больнице имени Алексеева в Москве прошли следственные действия
Пассажирку высадили из маршрутки в Подмосковье за отказ платить переводом
Продажи жилья по доверенности в Москве достигли рекорда
В Белоруссии назвали угрозу из-за построенного Польшей забора на границе
Цены на газ в Европе резко выросли
Счетная палата увидела риски для бюджета в долгах российских компаний
Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах
Директор московской школы раскрыл подробности конфликта десятиклассников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.