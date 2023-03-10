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10:41, 10 марта 2023Россия

Московскому школьнику проломили череп из-за оскорбления родителей

РЕН ТВ: московскому школьнику проломили череп из-за оскорбления родителей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На востоке Москвы десятикласснику проломили череп в драке из-за оскорбления родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 9 марта. По данным канала, мальчик поссорился с одноклассником — между ними вспыхнул конфликт, который перешел в потасовку. В результате одного из подростков госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Известно, что оба школьника положительно характеризуются по месту учебы и по месту жительства, а также не состоят на каких-либо учетах.

В комментарии «Ленте.ру» директор школы сообщил, что конфликт между школьниками произошел после переписки в чате. Сотрудники учебного заведения проводят служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Тюмени ученик третьего класса получил закрытую травму живота и разрыв селезенки в драке с одноклассником. Ребенка прооперировали, его родители обратились в правоохранительные органы.

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Варвара Родикова
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